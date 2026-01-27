【モロゾフのバレンタイン】4層で仕立てた「濃密プレミアムチョコレートプリン」やピンクのチョコレートをトッピングした華やかなケーキなど

洋菓子メーカー『モロゾフ』は、全国の洋生菓子販売店舗にて、バレンタイン向けのチョコレートスイーツを期間限定で販売する。

【すべての画像を見る】2026年モロゾフのバレンタイン商品 画像はこちら

◆濃密プレミアムチョコレートプリン

価格:税込594円

販売期間:2月10日〜2月14日

食感･原料･仕立てにこだわった4層仕立てのチョコレートプリン。4層仕立てにすることで、それぞれの層ごとに異なる食感が楽しめる。メインのプリン生地には厳選したチョコレートを使用。ソースに使用した「シングルモルトウイスキー」のフレッシュな香りと「フランス産ホワイトチョコレート」クリームの繊細な甘さがチョコレートの味わいをさらに引き立てる。

1層目:薄さ約1mmのチョコレートプレート

2層目:ミルクとバニラの繊細な香りが特徴のホワイトチョコレートクリーム

3層目:苦みが少なくフルーティーな味わいの濃厚なチョコレートプリン

4層目:フレッシュな香りと甘さが特徴のチョコレートソース

◆グルノーブル(スプリングハート)

価格:税込1,620円

サイズ:約130φ×60hmm(直径約13cm、高さ約6cm)

販売期間:2月10日〜2月14日

バレンタイン限定のチョコレートケーキ。チョコレートスポンジケーキで、ウォールナッツ入りのチョコレートクリームを挟み、ピンクのチョコレートコポ(チョコレートを薄く削ったカール状の飾り)で仕立てた。

◆【バレンタイン限定デザイン】カスタードプリン(ハートキャップ)

価格:税込378円

販売期間:2月1日〜2月14日

