【あみやき亭】1月29日は黒毛和牛が638円、2月3日と9日は近江牛が550円【肉の日･特別還元祭】

国産牛焼肉にこだわる焼肉チェーン「あみやき亭中部」は1月29日、2月3日〜2月6日、2月3･9日の3つの期間で「肉の日･特別還元祭」を開催する。期間中は、黒毛和牛の希少部位や日本三大和牛の一つ「近江牛」を特別価格で提供する。

【画像を見る】「肉の日･特別還元祭」で提供される黒毛和牛と近江牛を画像で見る

1月29日は、黒毛和牛で、最高級部位ヒレの整形時にわずかに取れる端材「ヒレサイド」を税込638円で提供。形は不揃いながら、ヒレならではの柔らかさと肉質の良さをそのまま楽しめる。

2月3日〜2月6日は、あみやき亭で人気のカルビ3種を、価格据え置きで「近江牛」にグレードアップして提供する。

2月3日と2月9日の2日間は、近江牛で、希少部位「トンビ」を税込550円で提供する。「トンビ(とうがらし)」は牛の肩肉の一部である希少部位。

〈「肉の日･特別還元祭」概要〉

〈1〉1月29日限定 「黒毛和牛 ヒレサイド」 特別価格580円(税込638円)

〈2〉2月3日(火)〜2月6日(金) 特選カルビ/上カルビ/味わいカルビを価格据え置きで「近江牛」にグレードアップして提供

〈3〉2月3日と2月9日の2日間限定 「近江牛トンビ」 特別価格500円(税込550円)

※各日･各店舗とも数量限定、在庫がなくなり次第終了

実施店舗:全国の「あみやき亭」各店舗(一部店舗を除く)