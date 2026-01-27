MLB公式SNSが日本時間27日、ダイヤモンドバックスに加入したノーラン・アレナド選手がワールド・ベースボール・クラシック(WBC)のプエルトリコ代表メンバーで出場すると伝えました。

アレナド選手は、メジャー14年目の三塁手。2013年にロッキーズでメジャーデビューを飾ると、2015年にはシーズン42本塁打、翌2016年には41本塁打で2年連続のナ・リーグ本塁打王を獲得。さらに2018年には38本で3度目の本塁打王に輝きました。

2021年にカージナルスに所属し、今季からダイヤモンドバックスに加入。通算353本塁打、1184打点など打撃だけでなく、2013年から2022年まで10年連続ゴールドグラブ賞を獲得するなど攻守に素晴らしい成績をおさめています。

またWBCではこれまでアメリカ代表としてプレー。前々回2017年WBCでは、くしくも今回プレーするプエルトリコと決勝を戦い勝利。アメリカ代表の優勝に貢献しました。そして前回大会では日本代表との決勝戦でも4番サードで出場。チームを準優勝に導きました。