¡Ø¿Ï²çÆ»¡ÙNetflix¤Ç2·î26ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡¡Âè13ÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ°ìµó
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ï²ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡Ø¿Ï²çÆ»¡Ù¤¬¡¢Netflix¤Ç2·î26Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Âè1ÏÃ¤«¤éÂè13ÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿Ï²ç¥Ó¥Ó¤ë¡ªÀïÆ®¥â¡¼¥É¤ÎµÜËÜÉðÂ¢¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£ºÇ¿·±Ô¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÉ¤Ã¤¿À¸³¶ÌµÇÔ¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄµÜËÜÉðÂ¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÜºî¤ÇÉðÂ¢¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¿Ï²ç¤äÍ¦¼¡Ïº¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Îõ³¤²¦¡¢¶òÃÏÆÈÊâ¡¢½ÂÀî¹äµ¤¤éÃÏ²¼Æ®µ»¾ìÀï»Î¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éð´ï¤Î»ÈÍÑ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åá¤ò¹½¤¨Å¨¤ò·Þ¤¨Æ¤¤Ä¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÉðÂ¢¤È¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤òµ¿¤ï¤Ì´Á¤¿¤Á¤Îµ¤Ç÷¤¬ÅÁ¤ï¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÀâ¤Î·õ¹ë¤ÈºÇ¶¯¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤¬»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ·«¤ê¹¤²¤ë¡¢Ì¿¤òÅÒ¤±¤¿·ãÆ®¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ø¿Ï²çÆ»¡Ù¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¼Ô¡¦ÈÄ³À·Ã²ð¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¡£¡ÈÃÏ¾åºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¡É¤¬½ª·ë¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âà¶þ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¿Ï²ç¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆüËÜºÇ¶¯¤Î·õ¹ë¡¦µÜËÜÉðÂ¢¡£µÜËÜÉðÂ¢¤ÎË´³¼¤«¤é¥¯¥í¡¼¥ó¤¬ºî¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¸½Âå¤Ø¹ßÎ×¤·¤¿µÜËÜÉðÂ¢¤¬¡¢¹äÎÏ¤È½ÖÂ®¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·õµ»¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤È¤·¤Æ¿Ï²ç¤¿¤Á¤Ø¤È½±¤¤¤«¤«¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤ÎÃÏ²¼Æ®µ»¾ìÀï»Î vs ÅÁÀâ¤Î·õ¹ë¤Î¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤Î¹ÔÊý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
