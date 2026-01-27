黒柳徹子（92）が27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）にVTR出演。「徹子の部屋」にゲストを迎える際に作る自作のメモについて語った。

黒柳は「羽鳥慎一50の質問」と題したコーナーに登場。番組キャスターのフリーアナ羽鳥慎一のインタビューに応じた。

黒柳は、ゲストにまつわる情報やエピソードがまとめられた自作のメモを机に置いて収録に臨むが、これについて羽鳥から質問を受けると「全部取ってあります」と歴代出演者のメモを保管していると説明。番組は来月2日に50年を迎え、羽鳥が「今まで50年ありますけど…」と絶句すると、「全部取ってある」と笑った。

メモはゲスト1人に対し約1時間かけてまとめるといい「話を聞いて、書いて、それで納得して、（番組に）出ると」とメモ作りが習慣化。毎週6、7本の撮影をこなしており、羽鳥が「週に6時間から7時間メモの作成に…」と要する時間に驚くと、「それぐらい仕事ってあってもいいじゃない」と話した。

羽鳥が「それを50年やってるわけですよね」と改めて感嘆すると、黒柳は「そうです。でもそういうことって大事なんじゃないかしらね」としみじみ。また「これ（メモ）を1回見るでしょ？本番では見ないですもんね。机に置いてあっても。本番の前に見て集中して、どういう方かなって」とお守りのような存在だと語った。