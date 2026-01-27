＜価値観に注意！＞中学生にiPhoneは贅沢か？親が知らない中高生の特殊なスマホ事情
今やスマホを所有している小学生も珍しくない時代。はじめてスマホを手にする年齢が、どんどん低年齢化している気もします。
中高生の所持率が高いのは、親からのお下がりiPhoneだった
来春から中学生になるお子さんがいるママから、ママスタコミュニティに相談がありました。
『今はキッズケータイなんだけど、中学生になったらスマホを持たせようと思っていて。中学生でiPhoneは贅沢かな？』
『小学6年生のわが子はiPhoneだよ。壊されそうだから、SEシリーズにしている。中学に入学したら最新機種を買う予定』
同じiPhoneでも、価格が手頃なSEシリーズを与えているというコメントが複数ありました。さらにそれ以上に目立ったのが、「iPhoneの子は親のお下がりがほとんどだよ」という声。親がiPhoneの新機種を購入するタイミングで、わが子にお下がりを与える流れです。壊れていなければ問題なく使えますし、「機種は新しくなくても、最新のOSが入れられれば十分」という声もありました。基本性能が備わるSEシリーズ、あるいは親からのお下がりであれば、同じiPhoneでも贅沢ではないように思えます。
『中学生でiPhoneの最新機種を持たせたけど、LINEとYouTubeくらいしか使っていない。ハイスペックが無駄だった』
例えばAIを使った写真・動画編集や高負荷がかかるオンラインゲームなど、使用目的によってはハイスペックな機種が必要になることもあります。ただ、投稿者のお子さんのようにこれまでキッズケータイを使っていた子がはじめてスマホを使うのであれば、そこまでの機能は不要では。むしろスマホに夢中になる時間が増えすぎて、親のストレスが溜まるだけかもしれません。
かつては手頃なイメージもあったAndroidだけど、最近は
では、もう一方の候補であろうAndroid機種はどうでしょう。Apple社製品であるiPhoneに対し、複数のメーカーから発売されているAndroid。その分価格競争が激しいことは想像できます。新たなモデルがどんどん発売されるので、それだけ旧モデルが安くなることもありそうです。多くの方がAndroidの価格が手頃とイメージするのは、このあたりが理由ではないでしょうか。
『うちの子も来春中学生で、入学祝いにスマホを持たせてあげる予定。iPhoneかGoogle Pixelで迷っている。親はどちらもAndroidだから、子どももAndroidを使い慣れてるのだけど』
最近のAndroidは性能がぐんと向上しており、その分価格も上がっています。この方が候補に挙げたGoogle Pixelもハイエンドモデルは20万円近くしますし、なかには40万円近くする超ハイスペック機種も！ もはや「Androidが手頃」とは一概にいえません。とはいえAndroidは価格帯が幅広いことも特徴のひとつ。基本性能のみのエントリーモデルなら、よりお得に購入できそうです。
『うちはAndroid。今のところは困っていないけど、周りはiPhoneのほうが多いかな』
この投稿に集まったコメントによれば、投稿者のお子さんと同年代の子たちではiPhoneとAndroidどちらもアリ。ただ、iPhone優勢の傾向はあるようです。
今どきの中高生は最新のAndroidより、中古のiPhone？
どちらを選ぶか迷うところですが、こんなコメントもありました。
『iPhoneのシェアはジワジワ低下傾向があるみたいだけど』
たしかに最近はSNSなどで、「いよいよiPhone離れがはじまった」といった話題を目にするようになりました。その分Androidのシェアが増えているようですが、とはいえ中高生の若い世代には“ならでは”の事情が。
『キッズケータイからスマホなら、Androidでも大満足なのでは。でもいざ中学生になったら「iPhoneが欲しい」と絶対に言うと思う』
若い世代のiPhone人気は根強いものがあるという声が目立ちます。「今の子どもって、絶対iPhoneだよね……」といった呟きも。該当世代のお子さんがいるママたちの声ですから、かなり実情に近いと考えられます。
『多数派のiPhoneにするほうが、無難だとは思う。AirDropができないと困るし』
複数の方が挙げていたのが、iPhone同士でないとAirDropが使えないこと。スマホ同士で写真や動画などを簡単に直接共有できる、便利な機能です。こうしたデータのやり取りが多そうな中高生は、とくに使用頻度が高そうです。
『大人からすればスマホの機種なんて、さほど重要なことではない。でも、子どもは違うんだよね』
みんながiPhoneを持っているから、自分も持ちたい。周囲に流されていようが同調圧力であろうが、そんなことはどうでもいい。「みんなと同じ」がいいのです。
『子どもの世界は親とは違う。人と違うことへの劣等感があるから、最新の高価なAndroidよりも型落ちのiPhoneがいいんだよ』
ママたちも過去を振り返れば、同じような価値観に縛られていた記憶があるかもしれません。「大人からすれば『そんなことで？』と思うけど、中高生の頃はみんなと同じじゃないと不安になる子も珍しくないのでは」というコメントも。
とはいえなかにはスマホにこだわりがなかったり、周囲に流されない子もいるでしょう。親がAndroidユーザーなので使い方が教えやすいなど、その家庭なりの事情もあります。どちらを選ぶにしても最近機種かそうでないかで、価格も大きく違います。「贅沢かな？」と思うかもしれない最新機種も、長く使えば最新ではなくなります。
と、なれば……。まず考慮したいのは周囲のお友達のスマホ事情と、お子さんの希望。次にお子さんがスマホを使う目的です。長く使うことを前提にするなど、機種によっては条件を付けるのもアリ。お子さんとじっくり検討したうえで、納得のいく選択ができるといいですね。