¡¡àÊ¡²¬¤Î·ÝÇ½¤ª»Ð¤µ¤óá¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³²¼¼·»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬à¤Ó¤Ó¤ê´éá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²´éÚ¾Æ¤¯¤Î¤Ó¤Ó¤êÃæ¡¢¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢²´éÚ¾®²°¤ÎÂç¤¤ÊÃº²ÐÂæ¤Ë²´éÚ¤òÊÂ¤Ù¤ÆÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Î²´éÚ¾®²°¤òË¬¤Í¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¡Ö¤¨!?¤É¤·¤Æ?¡×¡Ö¹Ô¤¤¤Î°¤¤¿Í¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤é¡ª¡×¡Ö¼·»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¾Æ¤¤¤¿²´éÚ¤Ê¤é³ÊÊÌ¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö½Á¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤½¤¦¡×¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤¡¡Á¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³²¼¤Ï¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£KBC¡×(¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷)¤Î¤ªÅ·µ¤¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö³èÌö¡£ºòÇ¯¤«¤é¤Ï·ÝÇ½¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£