¡¡NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸åÇÚ¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤·¤¿à¾ÆÆù¤Î¶â³Ûá¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCHOI½¸²ñ ¡ÁMY LIFE , MY CHOICE¡Á¡×¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢6¿Í¤Ë¡¢¾ÆÆù¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£ÎÎ¼ý½ñ¡Ö22Ëü3930±ß¡×¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¿©¤ÙÀ¹¤ê¶²¤ë¤Ù¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾ÆÆùÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¼¡×¡Ö¾ÆÆù¤â¤ê¤â¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¾®»³¤µ¤ó¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤¯¤ó¤¿¤Á¤Î¾ÆÆù22Ëü¡¡¿©¤ÙÀ¹¤ê¶²¤í¤·¤¤¡×¡Ö¸åÇÚ¤È¾ÆÆù¹Ô¤Ã¤ÆÔú¤Ã¤¿ÎÎ¼ý½ñ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎºÜ¤»¤Á¤ã¤¦¾®»³¤µ¤ó¥ª¥â¥í¤¤¡×¡ÖÎáÏÂ¥Ü¡¼¥¤¤¿¤Á¤òÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿À¡¢¾ÆÆù¤â¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿À¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Æ¤«22Ëü¡ª¡©¡×¡ÖJr¤¯¤ó¤¿¤Á¿©¤ÙÀ¹¤ê¤¹¤®¤ÆºòÌë¤Î¾ÆÆùÂå¤¬22Ëü±ß¤Ê¤Î¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ö¥é¤è¤ê¤â¤´ÈÓ¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡×¡Ö°ìÂÎ·ÝÇ½¿Í¤Ã¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤À¤±¶â²Ô¤¤¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢6¿Í¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»ÙÊ§¤¦¾®»³¤¯¤ó¤Û¤ó¤Þ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢ÅÏÊÕ°ÔÎÉ¡¢¾å¸¶·õ¿´¡¢¹â¶¶ÁÕÎ°¡¢¾®»³½½µ±¡¢¾®µ×ÊÝ¸þ°ìÏ¯¡¢²¬¶¶Î¼ÂÁ¤Î6¿Í¡£¾®»³¤Ï2024Ç¯3·î¤Ë¡¢AAA¤Î±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÂè1»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£