イ・ボミが夫と巡るラスベガス旅 ミニスカート姿のプライベートショットにたくさんの「いいね！」
イ・ボミが自身のインスタグラムを更新。アメリカ・ネバダ州にある名所「Red Rock Canyon」（レッドロックキャニオン）を訪れた様子を公開した。
【写真】ミニスカート姿のイ・ボミ
投稿には、赤く染まった岩山を背にサングラス姿で振り返るショットをはじめ、岩に腰掛けて景色を楽しむ姿や、広大な渓谷の全貌を映した動画などが並ぶ。さらに何気ない横顔を切り取った一枚や、車で向かう途中に前方へとレッドロックキャニオンが姿を現す瞬間を捉えた動画もあり、目的地に近づく高揚感が伝わってくる。レッドロックキャニオンは、ラスベガス中心部から車で約30分の場所に位置する国立自然保護区。砂漠の中に連なる赤い岩山が特徴で、市内から最もアクセスしやすい自然スポットとしても知られ、人気の観光地だ。投稿には、夫で韓国の俳優イ・ワンが岩山を眺める姿も収められており、雄大な自然を前に並び立つ姿が印象的。また、人気ブランチレストラン「Sadelle’s」（サデルズ）を訪れた際のエントランスでの写真や、イ・ワンとの食事風景も披露され、旅を満喫する様子がうかがえる。大自然の中で見せた貴重なプライベートショットに、ファンからは多くの「いいね！」が寄せられ、反響が集まっていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
