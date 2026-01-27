こんな事ってある!? バレーボールを観戦した吉田弓美子と櫻井心那、隣の席にいたのはなんと勝みなみと林菜乃子「4人で大盛り上がりでした」
吉田弓美子が自身のインスタグラムを更新。仲よしの櫻井心那とバレーボールの観戦に出かけたところ、隣の席に勝みなみと林菜乃子を発見。驚きながらも観戦から夜の焼肉まで、4人で大いに盛り上がったことを投稿した。
【写真】バレーボール選手との身長差！ 前列の女子プロはかがまなくても大丈夫
「今年も森川智之さんにご招待いただきまして 森川さんの始球式and東京グレートベアーズさんの応援に櫻井心那ちゃんと行ってきました」と最初に記した吉田。森川智之は大人気の声優。「鬼滅の刃」の産屋敷耀哉、「クレヨンしんちゃん」の野原ひろし（お父さん）、トム・クルーズの吹き替えなどでも知られている。東京グレートベアーズはバレーボール国内トップのSV.リーグに加盟している男子チームだ。そして森川はこの試合の始球式を務めると同時に、ハーフタイムでは声優・立木文彦と組んだ「2 HEARTS」によるライブも披露した。会場に着いた吉田たちが席に向かうと「まさかの勝みなみちゃんと林なのこちゃんと隣同士」にビックリ。勝たちは選手に友人があり、観戦に訪れたとのこと。4人は偶然に大喜びで観戦。「何かあるとゴルフのパフォーマンスに結びつけながら話してるところは流石プロゴルファーだなと笑」と楽しんでいた。「森川さんと立木文彦さんのライブも素敵でしたし 好きが溢れた最高の1日でした」「森川さん、グレベアのみなさん、本当にありがとうございました」と、吉田は感謝の言葉で締めくくった。投稿では森川、立木と一緒に写した写真や、高身長の選手たちに囲まれて撮った記念写真、そして応援グッズを手に観客席に座る4人の姿などを公開した。最後にハッシュタグを添えて「夜は4人で焼肉祭り」「焼き肉の前にカフェ祭り」「みなみの絶対カフェでしない話と」「なのこちゃんのモノマネと」「ここなの鋭いツッコミで」「腹捩れる程爆笑しました」と、観戦後も盛り上がり続けたことも明かしていた。投稿を見たファンも「凄いメンバー」「よしゆみプロの始球式を見てみたいです」「焼肉祭りも楽しそう」「心那ちゃんの鋭いツッコミで大笑いした話、聞きた〜いです」など、楽しそうにコメントを寄せていた。
