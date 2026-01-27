お笑いコンビ・きしたかのが２６日、ＴＢＳ系「バナナマンのしらバナ！」に出演。岸大将が学生時代の写真を公開するも、あまりの変化にバナナマンも思わず立ち上がるほど驚いた。

巨漢の岸は、現在の体重は１２０キロ。だが学生時代の写真が披露され、バナナマンは思わず「ええ！」と言って立ち上がるほど。その写真には筋肉質のナイスプロポーションの男性の水着姿が写っていた。

バナナマン・日村勇紀は「魔法に掛けられて蛙になった？結構、重い魔法」というほどの変貌ぶり。写真は「大学生の時」だといい、そこから輝かしいアスリートの歴史が紹介された。

中学時代は水泳部で関東大会に出場。スポーツ推薦で高校に入学すると、全国大会に出場。国士舘大に進学後も水泳部に所属し、インカレでジュニアオリンピックに出場…と、かなり本格的に水泳に打ち込んでいた。

設楽統は「いつからこうなっちゃったんだよ」と言うと、岸は「芸人を始めたら」「水泳部の先輩が部活辞めたら食べる量が減って、やせていくよって。その言葉を信じて１５年。あの時は７０キロぐらいだった」と苦笑していた。