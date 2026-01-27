タレント鈴木奈々（37）が26日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜金曜午前1時）に出演。メイプル超合金安藤なつとの対談で、離婚後に一部で流れている”噂”について訂正した。

安藤から恋人の存在について問われて、鈴木は声をひそめて「いないんですよ」と話してから「このラジオで訂正したいことがあって。ちょっとこの場を借りて、マジで、今日言うぞ、って決めて、あたし、なんか今マジで、あたし、なんかウワサになってるんですよ」と話した。

安藤が「ん？」と聞き返すと鈴木は「“鈴木奈々、離婚してから、やりまくっている”って」と語った。安藤は「えっ、やりまくってないの？」と質問した。鈴木は「やりまくってないわ。1回もしてない、やめてください」と強く否定し「最近、めっちゃ会う人会う人に、奈々ちゃんって『離婚してやりまくっているんでしょ』ってめっちゃ言われるの。本当に。マジで本当にニュースにしてほしいんですけど、これ聞いている方たちに、記者の方。けっこうこの番組、ニュースになるんで」と切実に訴えた。

安藤は逆説ととらえて「ふーん、やりまくってるんだ」と話した。鈴木は「だから、やりまくってないんですよ。やりまくってないのに、誰かがなんかXで、私がやりまくってるみたいなのを動画をつくって、鈴木奈々、離婚してからやりまくっている、っていうのを前に（テレビ朝日系）『しくじり先生』にあたし、出た時に…バラエティー番組で股を広げることが多かったんですよ。なんかパンツをみせて、ギャルな感じで、なんか転がって、それを『しくじり先生』で言ったんですよ。『あたし、股を広げまくりました』みたいな。バラエティーなのに、『離婚してから股を広げました』みたいに、勝手に切り取られて、で、この前、バラエティー番組のロケだったんですよ。そうしたらスタッフさんに『奈々さん、離婚してからやりまくってるんですね』って言われて」と話した。

安藤は冷静に「そりゃ、スタッフさんは調べますよ。出演者さんの最近のね、近況であったりとか、データとか、それで出てきたのが『鈴木奈々、離婚後、やりまくっている』だから話を振っただけで」と応じた。鈴木は「でも、本当にヒドくない？」と再度訴えると安藤は「でも、本当は分からないからね。本当はどうか」と冷静に返した。

鈴木は「じゃあ、ここで言わせてください。あたし、離婚してから4年ぐらい前ですね。1回もやってない」と再度流れているウワサについて否定した。

鈴木は14年、一般男性と結婚。23年4月、テレビ番組で、2年前に離婚していたことを公表した。