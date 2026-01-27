元NHKのフリーアナウンサー武田真一が27日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。同日公示された衆院選（2月8日投開票）について、「消費減税が争点」とクローズアップした。

武田はこの特集の冒頭、「さまざまな争点ありますけど、今回にわかに争点として浮かび上がっているのが消費減税。その幅とか、時期、財源をどうするか、はたまた社会保障をどう改革していくのか、安全保障とか、どういう政党の組み合わせの政権の枠組みを選んでいくのか。非常の短期決戦で時間が限られてはいるんですけど、考えることはとても重くて大きな選挙だなと思っています」と切り出した。

続けて同じくMCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が「短期決戦なんで、具体案を出す勝負になってくると思うんですけど、今のところあんまり具体的なところを聞けてないので、これから出てくるのかな。メインになっているのが消費税だとしたら、その効果ばっかりで、副作用みたいなことをちゃんと説明しないとあまり意味がないんじゃないかな」と補足した。