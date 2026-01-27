【アギトー超能力戦争ー】 4月29日 公開予定

東映は仮面ライダー生誕55周年記念作品として、映画「アギトー超能力戦争ー」を4月29日に公開する。

本作品ではタイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品を制作したという。主演はTV版「仮面ライダーアギト」で氷川誠役を演じた要潤さんで、賀集利樹さん、藤田瞳子さんなどオリジナルキャストが再集結する。

「人々が次々と”超能力”に目覚め始めた世界」を舞台に、力を使い悪事に手を染める者が多発するなかで立ち上がる氷川誠の姿を描く。ティザービジュアルは「人類覚醒」というコピーと共に「仮面ライダーギルス」の損壊した頭部が描かれている。

要潤さんコメント

仮面ライダー55周年、そしてアギト25周年という節目の年に、25年ぶりに主演として再びこの世界に戻って来られたことを、心から嬉しく、光栄に思います。アギトは自分にとって俳優人生の原点であり、挑戦と成長の始まりでした。時を重ねた今だからこそ表現できる想いと、当時の熱を胸に、作品に向き合いました。

長年応援してくださった皆さん、そしてこの奇跡の機会をつくってくださった全ての方々に感謝を込めて、この映画を届けたいと思います。

賀集利樹さんコメント

「仮面ライダー生誕55周年」という大切な冠をアギトが担うこと、一人の表現者として感慨深く、再び「アギト」として帰って来られたことを心から光栄に思います。

新作決定を聞いた時は驚きましたが、井上先生の脚本を読み、撮影現場で当時の仲間たちと再会した瞬間、一気に津上翔一が目覚めました。

4月29日、『アギト－超能力戦争－』劇場で会いましょう。

【映画『アギト－超能力戦争－』特報 2026年4月29日（水）公開】

(C)2026「劇場版アギト」製作委員会

(C)石森プロ・東映