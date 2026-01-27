27日に公示された衆院選は超短期決戦で、いろいろなところにしわ寄せが来ています。「センキョ割」 にも影響が出ていました。

27日は衆議院選挙の公示日。12日間の選挙戦がスタートします。

選挙といえば、今や定着しつつある「センキョ割」。

「センキョ割」とは、投票を済ませた人だけが受けられるサービスのこと。

投票後に渡される「投票済証」を対象の店舗で提示すると、割引などが受けられるというものです。

今回の衆院選のセンキョ割、サービスが受けられるお店が減ってしまうかもしれません。

愛知の「センキョ割」は大学生が活動

センキョ割は「投票率を上げたい」「選挙に興味を持ってもらいたい」という目的で実施されていて、店が自発的に割引しているところもありますが、愛知県の場合は「名古屋センキョ割実行委員会」という大学生の団体がボランティアで1軒1軒、店舗と交渉し、サービスを受けられるようにしています。

その活動が、今回は難航しているというのです。

名古屋センキョ割実行委員会で顧問を務める、松井健斗さんに詳しい話を聞きました。

Q.センキョ割の活動が難航しているのはなぜ？

「今までは猶予を持って準備ができたが、急ピッチの衆院選というところで、期間が短い分、活動の範囲が狭くなり店舗の協力要請が難しくなっている」(松井さん)

時間不足に試験・卒論が重なる

23日に衆議院が解散、2月8日の投開票まで16日間という戦後最短の選挙戦ということで、名古屋センキョ割実行委員会としても、センキョ割に協力してくれるお店を探す準備期間が短すぎるといいます。

さらに、もう一つ大きな問題が――。

「実行委員会には愛知県内の様々な大学生が所属しているが、テスト期間がかぶってしまっているため、テストに支障が出ないように活動する分、難しい壁があらわれている」(松井さん)

名古屋センキョ割実行委員会は、愛知県内の6つの大学から20人が集まり活動しています。

大学生にとって今の時期はテスト期間。中には卒業論文に追われている人もいるため、センキョ割活動が思ったようにできないといいます。

「いつもだと20人前後でそれぞれ店舗に行ったり、プレゼンテーションをしたりするが、今回は4～5人。本当は活動したかった学生もいるが、単位や試験のことがあるので、悔しいと思っている学生も多くいる」(松井さん)

本来なら、学生たちが店舗に出向き、担当者の顔を見ながらセンキョ割のお願いをするのですが、今回は活動できる学生の人数が4分の1程度と少ないため、電話での交渉になってしまい、協力してくれる店舗が見つかりにくいといいます。

「今回は電話で説明をしているため、思いが伝わりきらなくて苦戦している」(松井さん)

協力店は前回から半減か

2024年の衆院選の時、愛知県内でセンキョ割に協力してくれた店は約110店舗でしたが、今のままでは半分くらいまで減ってしまうといいます。

そもそも、このセンキョ割は投票率を上げる目的で実施されていて、割引をするお店はもちろん、協力店を見つける学生たちもボランティアで行っている取り組みです。

「センキョ割実行委員会としては、『若者も選挙に行こう』という思いを持って活動している。時間という何ともしがたい問題で活動の範囲が狭くなってしまい、学生も悔しい思いをしているし、心が折れてしまっている。もう少し長い時間があれば、多くの学生が活動できたのではと思う」(松井さん)