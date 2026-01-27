中国習近平国家主席とフィンランド首相が会談 中国とEUはパートナーだ 中国習近平国家主席とフィンランド首相が会談 中国とEUはパートナーだ

リンクをコピーする みんなの感想は？

中国習近平国家主席とフィンランド首相が会談 中国とEUはパートナーだ



中国習近平国家主席とフィンランドのオルポ首相が中国で会談した。



習氏は中国とフィンランドは相互の信頼を高め、交流を強化し、両国民により多くの利益をもたらすべきだと語った。



中国市場はフィンランド企業を歓迎、両国は交流と協力を強化し友好関係を継続すべきだ。フィンランド企業が中国市場という「広大な海」で「自由に泳ぐ」ことを歓迎する。中国とEUは対立相手ではなくパートナーだ。フィンランドが中国とEUの関係の健全かつ安定した発展を促進する上で建設的な役割を果たすことを期待している。





カナダ首相、フィンランド首相に続いて英国首相も中国を訪問する予定だ。



英国首相による訪中はおよそ8年ぶりで、習近平国家主席と会談し英中関係改善を図る。英首相の中国訪問はトランプ氏を怒らせることになるだろう。カナダ首相が中国との関係を強化したことでトランプ氏はカナダに対し100%関税を警告している。



グリーンランドを巡りトランプ氏はフィンランド含む欧州8カ国に関税を警告していたが、すぐに撤回した。

外部サイト