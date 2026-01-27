◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級３位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級１１位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝が３月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで、元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝とＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦を行うことが２７日、発表された。

都内で会見した増田は「非常にワクワクしている。強い選手を相手に自分自身をどれだけ高められるか、レベルアップできるかにかかっている。自分自身、期待している」と語り、「この試合をクリアして世界へ駒を進められるよう、自分の仕事に集中して素晴らしい試合をお見せしたい」と意気込みを語った。

元日本同級王者の増田は昨年１１月２４日、トヨタアリーナ東京で行われた同級１０回戦でホセ・カルデロン（メキシコ）と対戦。５回、偶然のバッティングでカルデロンが右目上に負った傷が試合続行不能と判断され、２―０の負傷判定（４８―４８、４９―４６、４８―４７）で増田が勝利した。「前回の試合で課題が見つかった。トレーナーほか見てくださっている方と問題点を共有してノニト・ドネアという素晴らしい対戦相手を用意してくださったことにも感謝して、モチベーションもいい状態でトレーニングを積めている」と話した。

ドネアとの対戦は、約３週間前に所属ジムの本田明彦会長（７８）から直接電話で伝えられ「即答で、二つ返事で『やらせてください』と言った」という。「誰もが認めるレジェンドボクサー。まさか自分が試合をするとは想像もつかなかったので、感慨深い」と話し、レジェンドとの対戦に向け「自分が目指しているスタイルをしっかり試合で見せたい。具体的には右のジャブ、右のパンチがキーポイントになる。（ドネアの）左フックの怖さは常につきまとってくると思う。無意識の領域で対応できるような練習をしている」と明かした。

対する元世界５階級制覇王者のドネアは、ＷＢＡ世界同級暫定王者として昨年１２月１７日にＷＢＡ世界同級正規王者・堤聖也（角海老宝石）と対戦。激闘の末に、１―２のスプリットデシジョン（１１６―１１２、１１３―１１５、１１１―１１７）で競り負けた。敗れたものの最新のＷＢＡ世界ランクでも１位にランクされ、堤戦からわずか３か月で再び日本のリングに上がる。

ドネアはオンラインで会見に臨み「しっかりと体調を整えていて、コンディションは最高です。エキサイティングな試合が見せられると楽しみにしている」と話し、堤戦のダメージも「自分自身の強さのひとつにリカバリーの早さ、回復力がある。全くダメージは問題ありません」と強調した。

今回の試合の勝者が、ＷＢＡ王者・堤へと挑戦することが濃厚だ。増田は２０２３年８月、同級モンスタートーナメント準決勝・日本同級タイトルマッチで、当時の日本王者・堤に挑戦。０―３の判定（９４―９６、９４―９６、９３―９７）でプロキャリア唯一の黒星を喫している。増田にとって、堤戦はリベンジも懸けた一戦となるが「そういった機運が高まっていると感じているが、目の前のドネア選手との試合にすべてを懸けて戦おうと思っている」と力強く語った。

戦績は増田が９勝（８ＫＯ）１敗、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）９敗。

◆増田 陸（ますだ・りく）１９９７年９月２３日、広島市生まれ。中学でボクシングを始める。広陵高、立大を経て、２１年２月にＢ級プロテスト合格。アマチュア戦績は５２勝１４敗。２２年７月にプロデビュー。２３年８月、日本バンタム級タイトルマッチで王者・堤聖也（角海老宝石）に判定負け。２４年７月、日本同級王者・富施郁哉（ワタナベ）に挑戦し、４回ＫＯ勝ちで王座を獲得（２度防衛）。身長１６８センチの左ボクサーファイター。