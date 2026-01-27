朝ごはんの救世主！即できる「ウインナー巻き」
忙しい朝は家族みんなバタバタ。そんなときは、すぐ作れてお子さんも食べやすい「ウインナー巻き」がおすすめです。
▼子どもが喜ぶウインナー巻き
ウインナーとレタス、ごはんをのりで巻いて食べやすくしたレシピ。手巻き感覚で楽しめるとのもポインです。
※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました
▼昆布おにぎりにウインナーをIN
昆布の佃煮とウインナーの相性は抜群で、お弁当にもおすすめの一品です。
▼彩り◎卵焼きとウインナーを一緒に
甘めの卵焼きとウインナー、レタスを酢飯でのり巻きに。彩り豊かで食欲をそそります。
忙しい朝に子どもも大人もパクパク食べられるウインナー巻き。ご飯は酢飯や昆布ご飯などお好みにアレンジ自在。レタスやきゅうりなど家にあるもので作れるのも嬉しいところ。冷めてもおいしいので、お弁当にもおすすめです。
執筆：早藤千紘
管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。
（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）