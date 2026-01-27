タレントの鈴木奈々（37）が26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。好みの男性について語った。

お笑いコンビ「メイプル超合金」安藤なつとトークを展開。鈴木は「男と遊ばないわ。男性と遊んでない、最近」と打ち明けた。

友人が彼氏を連れてくることはあると言い「うちも連れてきたいですよね、早く」と鈴木。彼氏について現在は「いないんですよ」と小声で明かした。

近々交際の予定も「ないんですよ」と言い、安藤は「どういう人が好きなの？」と質問。鈴木は「穏やかな人が好き。優しくて」と返答した。

「運転とか穏やかで、店員にも謙虚で。謙虚な人が好きです」と強調し、「上から目線の男が嫌い。店員さんだったり、スタッフさんだったり。結構私が見るのは、こうやってお仕事していて、男性の方とも私たちお仕事するじゃないですか。私たちには普通に対応していて、裏のスタッフさんたちにどんな態度だったりとか、そういうの見ちゃう」と続けた。

「みんな平等にやっている人が好き」と力を込めた。