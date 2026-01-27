1月25日（日）にABEMAで無料生中継された、2026年シーズンのFIA世界ラリー選手権（WRC）開幕戦『ラリー・モンテカルロ』。

同番組内で、チョコレートプラネット・長田庄平による「超希少車の購入報告」が飛び出す場面があった。

©AbemaTV, Inc.

今回のスタジオには、プライベートでも複数台の車を所有する車好きのチョコレートプラネット・長田が登場。

トーク中、長田が「実はまだYouTubeにも出していないんですけど…」と切り出し、光岡自動車の「M55」を購入したことを初告白した。

©AbemaTV, Inc.

「M55」は限定100台の抽選販売が行われた希少車。長田は「応募したら当たっちゃって」と明かし、ベース車両がホンダ・シビックのマニュアル車であることから「マニュアル乗ってるんですけど、むちゃくちゃ楽しいっすよ」と興奮気味に語った。

さらに、「本当はランエボ（ランサーエボリューション）が欲しい」と憧れを口にしたが、価格高騰に加え、深刻な「駐車場問題」に直面していると吐露。

都内では「何年もかけて集めた」にもかかわらず、現在は空きがなく「全然ないです」と愛車を増やすための駐車場確保に苦労している実情を語っていた。