「スキマバイトって実際どうなの？」不安を解消！基本ルールと失敗しないための注意点
空いた時間を活用して収入を得る「スキマバイト」。テレビやネットでもよくみかけるようになり、気になっている人もいるのではないでしょうか。「実際にどうなの？」という人のために、スキマバイトの「基本のキ」から、試しやすい職種、注意点までをまとめてチェック！ 小さな挑戦が将来の安心につながります。
教えてくれたのは▷タイミーおじさん みやーんZZさん
■スキマバイトの仕事の流れ（※タイミーの場合）
1．スマホにアプリを入れて本人確認書類（免許証等）を登録する
2．お気に入り登録をすると、気になる店舗・仕事の通知が届く
3．アプリ内で見つけた仕事に申し込む
4．バイトの前日に準備を確認
5．当日は遅れずに行く
6．勤務時間内、一生懸命働く
7．QRコードを読み込んで退勤
8．報酬確定
自分の銀行口座に即時振り込みもOK！
9．次は何の仕事にしよう？
■みやーんZZさんがこれまでにやったスキマバイト
みやーんZZさんは、1年前からスキマバイトを始め、多いときは週に2〜3回のペースで働き、これまでに80ほどの仕事をしてきました。その中の一部をご紹介します！
●スタジアムの売店
●インバウンド客の送迎
●万博会場内のレストラン
■『レタスクラブ』読者におすすめのスキマバイト
「住宅街にある宅配の営業所は、重い荷物は少ない傾向が。ふだん家事をしているのなら、民泊の清掃はおすすめ。皿洗いは、食器の種類が少ないラーメン店が初心者向き」（みやーんZZさん）
●宅配荷物の仕分け
●民泊の清掃
●飲食店の皿洗い
■過去のレビューとGood率を見て選ぶ
友達のすすめで1年ほど前からスキマバイトを始めたみやーんＺＺさん。
「スキマバイトを始めるときは、まず専用アプリをインストールして、どんな仕事があるか一覧をチェックしてみましょう。最初は少しハードルが高く感じるかもしれませんが、やれそうな仕事はお気に入り登録しておくと、同じバイトの募集が出たときに通知してもらえるので見逃しません。自分に合ったバイトを探すために、過去のレビューをよく読んで、Good率97％以上を選ぶのがポイントです」。
評価は働く側と依頼側の双方に反映されるので、極端に低い評価の仕事は注意しましょう。
「たいへんな仕事に当たっても、3〜4時間たてば終わるのがスキマバイトのいいところ」
社会科見学的に職場の裏側を見られたり、ふだん関わることがない人と出会えるのも楽しく、バイト先の人に喜ばれると自己肯定感が上がるといいます。「今は、12球団の球場をスキマバイトで制覇するのが目標で、これまで7球場に行きました」。コツを押さえながら、短時間でさまざまな経験を積めるのがスキマバイトのメリットです。
■在宅ワークで稼ぐ、ぴーちさんの場合
求人サイトで探したライターの仕事を在宅でしているというぴーちさん。「『在宅ワーク』で検索すると、結構いろいろな仕事が出てきますよ」。それ以外にも、YouTubeの動画を制作したり、YouTubeの内容をブログに書き起こしたりしています。
「YouTubeの動画制作のスクールは数十万円かかるものもありますが、私は本やネットの動画を見て独学で作りました」
＊ ＊ ＊
スキマバイトは、思っていたよりずっと手軽に始められることを知りました。いろいろな仕事にチャレンジして自分に合った仕事を探す手段にもなりますね！
