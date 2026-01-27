シナモロール＆マイメロディの表情がかわいい！　アイス「MOW（モウ）」がサンリオキャラクターと初コラボ

森永乳業は1月12日、サンリオのキャラクターとコラボレーションした「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」と「MOW（モウ）練乳いちご」を数量限定で発売しました。

■「シナモロール」と「マイメロディ」のデザインが3種ずつ

同コラボでは、カップアイス「MOW（モウ）」の2フレーバーのパッケージにサンリオのキャラクターが登場。それぞれ3種類ずつのデザインを用意しました。

チョコレートアイスとミルクアイスをマーブル状になった「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」は、「シナモロール」のデザインによるパッケージで展開。

練乳の甘みといちごの果実感が楽しめるいちごアイス「MOW（モウ）練乳いちご」では、「マイメロディ」のデザインによるパッケージが登場します。

■商品概要

MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク、MOW（モウ）練乳いちご

「MOW（モウ）」ブランドサイト：https://mow-ice.jp/

（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661351

（フォルサ）