シナモロール＆マイメロディの表情がかわいい！ アイス「MOW（モウ）」がサンリオキャラクターと初コラボ
森永乳業は1月12日、サンリオのキャラクターとコラボレーションした「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」と「MOW（モウ）練乳いちご」を数量限定で発売しました。
■「シナモロール」と「マイメロディ」のデザインが3種ずつ
同コラボでは、カップアイス「MOW（モウ）」の2フレーバーのパッケージにサンリオのキャラクターが登場。それぞれ3種類ずつのデザインを用意しました。
チョコレートアイスとミルクアイスをマーブル状になった「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」は、「シナモロール」のデザインによるパッケージで展開。
練乳の甘みといちごの果実感が楽しめるいちごアイス「MOW（モウ）練乳いちご」では、「マイメロディ」のデザインによるパッケージが登場します。
■商品概要
MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク、MOW（モウ）練乳いちご
「MOW（モウ）」ブランドサイト：https://mow-ice.jp/
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661351
（フォルサ）