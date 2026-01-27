クリスタルフィルター 77mm

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、1月27日（火）からAmazonで始まった「スマイルSALE」に参加。KANIの各種レンズフィルターをはじめ、三脚ケースなどのカメラアクセサリーをセール価格で販売している。

割引方法は、直接値引きとクーポン適用の2種類。角型フィルター「HT100シリーズ」のチャレンジセットやスターターセットなど初心者向けキット商品も対象に含まれる。

開催日時

1月27日（火）9時00分～2月2日（月）23時59分

対象製品

クリスタルフィルター 77mm

6,270円→5,500円

ND2-64 + CPL 82mm ピンク枠

14,487円→13,420円

アウトドアマットL

5,940円→4,950円

ストーンバッグ（迷彩）

3,300円→2,970円

ロールトップ型 三脚ケース（インクブルー）

7,315円（5%OFFクーポン適用後）

HT100 IV チャレンジセット ポートレートモデル

50,160円（5%OFFクーポン適用後）

HT100 III スターターセット Lite

40,755円（5%OFFクーポン適用後）