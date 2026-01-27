キャンペーン：KANIフィルターなど「Amazon スマイルSALE」に登場 新製品ロールトップ三脚ケースには5%OFFクーポン
ロカユニバーサルデザイン株式会社は、1月27日（火）からAmazonで始まった「スマイルSALE」に参加。KANIの各種レンズフィルターをはじめ、三脚ケースなどのカメラアクセサリーをセール価格で販売している。
割引方法は、直接値引きとクーポン適用の2種類。角型フィルター「HT100シリーズ」のチャレンジセットやスターターセットなど初心者向けキット商品も対象に含まれる。
開催日時
1月27日（火）9時00分～2月2日（月）23時59分
対象製品
クリスタルフィルター 77mm
6,270円→5,500円
ND2-64 + CPL 82mm ピンク枠
14,487円→13,420円
アウトドアマットL
5,940円→4,950円
ストーンバッグ（迷彩）
3,300円→2,970円
ロールトップ型 三脚ケース（インクブルー）
7,315円（5%OFFクーポン適用後）
HT100 IV チャレンジセット ポートレートモデル
50,160円（5%OFFクーポン適用後）
HT100 III スターターセット Lite
40,755円（5%OFFクーポン適用後）