阿波銀行 <8388> [東証Ｐ] が1月27日後場(14:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の120円→130円(前期は95円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当行は、本年６月21日をもちまして、創業130周年を迎えます。これもひとえに株主の皆さまをはじめ、ステークホルダーの皆さまの長年にわたるご支援の賜物と心から感謝申しあげます。 つきましては、昨年10月より記念活動を始動しておりますが、この度、株主の皆さまへの感謝の意を表すため、2026年３月期の期末配当および2027年３月期の第２四半期末配当において、それぞれ１株当たり10円の記念配当を実施することといたしました。 このため、2026年３月期の期末配当予想を、従来発表しておりました１株当たり60円に記念配当10円を加え70円（普通配当60円、記念配当10円）とし、通期配当予想を130円（普通配当120円、記念配当10円）といたします。 当行は、配当と自己株式取得額を合わせた株主還元率を、親会社株主に帰属する当期純利益の40％以上とすることを目標としております。今後につきましても、本件の記念配当とは別に、当方針に基づいて株主還元を実施する予定です。

