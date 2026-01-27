14時の日経平均は409円高の5万3295円、アドテストが350.30円押し上げ 14時の日経平均は409円高の5万3295円、アドテストが350.30円押し上げ

27日14時現在の日経平均株価は前日比409.90円（0.78％）高の5万3295.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は653、値下がりは881、変わらずは61。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を350.30円押し上げている。次いで東エレク <8035>が97.27円、リクルート <6098>が17.35円、レーザーテク <6920>が16.04円、ディスコ <6146>が14.71円と続く。



マイナス寄与度は31.29円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、日東電 <6988>が26.74円、ＫＤＤＩ <9433>が13.64円、コナミＧ <9766>が10.86円、ソニーＧ <6758>が10.03円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、非鉄金属、卸売、電気機器と続く。値下がり上位には電気・ガス、空運、陸運が並んでいる。



※14時0分13秒時点



株探ニュース

