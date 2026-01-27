１月２７日（火）のヒルナンデス！は・・・オトナ女子気まま旅in 函館＆ご当地うますぎ食材クッキング
オトナ女子気まま旅in 函館
市区町村の魅力を図るランキングで
一位に輝いた函館を２人がきままに日帰り旅！！
【出演者】
いとうあさこ
大久保佳代子
はこだてFOODフェスタ ２月２１日（土）〜２２日（日）開催
函館アリーナにて開催
【函館朝市】
◼️三橋商店
・ホッケ焼き １５００円
◼️荒木商店
・カニたっぷりクリームコロッケ ９５０円
・塩うに刺し １４００円
【湯の川温泉】
・湯の川温泉足湯 湯巡り舞台 無料
【大寿し】
・特上寿司 5170円
・カニ甲羅焼き 4120円
【やきだんご 銀月】
・しょうゆ 1本 160円
・こしあん 1本 160円
【湯倉神社】
・季節限定 切り絵御朱印 1000円
・刺繍レース御守 1000円
・絵馬型アクリル御守 1000円
・温泉サルみくじ 600円
・イカすおみくじ 500円
【中島組の珈琲姉妹】
・冬香り 400円
・珈琲屋のクリームシチュー 500円
【月夜の・・・】
・パングラタン（サラダ付）1300円
・ふあふあオムキーマカレー （サラダ付）1４00円
【函館市熱帯植物園】
入場料
大人 ３００円
子ども １００円
【函館湯の川温泉 海と灯】
【イマジン ホテル＆リゾート】
【湯の浜ホテル】
1泊2食つき1人あたり 15000円〜
ご当地うますぎ食材クッキング
お料理アイドル⼋⼄⼥くんとのんべえあさこがまだ⾒ぬご当地の名物⾷材と
地元で愛される最⾼のレシピを⾒つける、ご当地のうますぎ⾷材をクッキング！
今回の舞台は東京から車で約２時間の栃木県の「道の駅きつれがわ」！
〈VTR 出演者〉
いとうあさこ
八乙女光（Hey!Say!JUMP）
ゲスト：杢代和人（原因は自分にある。）
〈訪れた場所〉
道の駅きつれがわ（栃木県さくら市）
●レストラン
・和食処 桔梗 花実や
天もりうどん 1600円
・GelateriaKITS
ジェラートシングル380円〜
●きつれがわチキン
・元祖唐揚げ 4個入り920円
●OASIS布羽鈴
・三福だんご くるみ味噌 １本 400円
●きつれがわ鮎匠
・鮎塩焼き（オス） １尾 650円
・子持鮎塩焼き（メス）１尾550円
●日帰り温浴施設
入浴料金 大人（中学生以上）700円 小学生500円 未就学児無料
営業時間10：00〜21：30（最終入場 21：00）
定休日第2・4月曜日（祝日の場合は翌日）
●足湯
営業時間１１：００〜１７：００
定休日 月曜（祝日の場合は翌日）
利用料金 無料
●道の駅きつれがわキャンプ場
テントサイト 8m×8m 4800円〜
BBQ場 １区画2200円〜
※時季により金額が異なります
※現在は冬季休業中
●直売所
※以下、商品名や値段等は撮影時のもの
・トマト ４個入り400円
・白菜 200円
・ダイコン 160円
・ねぎ ３本入り210円
・黄金焼きサンド 380円
・手塚商店 子持ちきくらげ佃煮 600円
・いとしの黄味 470円
・政木屋 まるみの焼きそば 350円
・なめこ（菌床） １パック380円
・しいたけ（菌床）1袋300円
・ハシモト物産 ハシモトのジャンボ餃子10個入り1080円
・笑福シウマイ 冷凍特製豚シウマイ８個入り1200円
・日東産業 あしかが美人アスパラドレッシング 432円
・おかえりの丘 ブルーベリードレッシング 870円
・ステーキ宮 宮のたれ 432円
・きつねのたまご２個入り 390円
・鮎甘露煮870円
・鮎一夜干し 5枚入り870円
・かんたん鮎めしの素 ２合用 690円
・あゆっ醤 120g 918円
・和みの杜 香草卵 10個入り650円
・レンコン 200円
・ブロッコリー 230円
・自然薯 １本2400円
・南部屋もめん 200円
・玉田豆腐店 手揚げ油揚げ 2枚入り420円
・あさの豚 豚バラスライス 100g345円
●温泉パン
・元祖 3個入り485円/1個180円
・大人のショコラ200円
・クランベリーナッツ 180円
・生クリームあんぱん 300円
・バター焼きぱん 230円
・タルタルからあげ 350円
・照り焼きチキンたまご 300円
・やきそば 300円
・くりーむちーず 200円
・チョコバナナ 180円