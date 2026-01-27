日本テレビの各ニュース番組では、「投票前に考えるそれって本当？」と題して、選挙の際にあふれる様々な情報とどう向き合っていくべきか考えます。

今回は、生成AIによるフェイク動画が選挙におよぼす影響について、慶応義塾大学・水谷瑛嗣郎准教授に聞きました。

■生成AIによるフェイク動画の現状は？

慶応義塾大学・水谷瑛嗣郎准教授

「ここ数年で急速に生成AIツールは普及してきてると思います。それは一つは、素人でも簡単に使えるというところ」

「もう一つは、利用するために高価なソフトを買わなきゃいけないとか、お金がかからなくなってきている。そういったことで参入障壁が下がってる」

「かなり注意をしてみないと分からないものが多くなってきている」

「選挙に関係していうと、政治家の人とかが喋っていないことを、さも喋ったかのように加工した動画、ニュース番組を偽った動画ですね。そこで流されている内容が、さも真実かのように権威付けをする（動画や画像が出ている）」

■生成AI“フェイク動画”なぜ広がる？

ーーこのような動画はなぜ広がっているのでしょうか？

慶応義塾大学・水谷准教授

「一つは政治的な目的です。この政治的な目的の中には、実際に特定の政党を応援してそういう（対立する政党や候補者をおとしめる）動画を作る人もいます」

「あるいは、海外からの影響工作の懸念もあるわけですね」

「民主主義の仕組みとか選挙の仕組みを混乱させればそれで十分なので」

「もう一つはやはり、収益を目的にしている場合です。人々の怒りをかきたてたり、あるいは驚かせたりというようなコンテンツはいいねが押されたり、拡散ボタンを押されたりすると再生数とか収益が伸びる」

■生成AIが選挙に与える影響は

慶応義塾大学・水谷准教授

「生成AIで加工された動画が、ソーシャルメディアとかに沢山流れるような状況になると、見ている画像や動画を疑わなきゃいけなくなる。本物の動画であっても、これは生成AIで作ったものなんじゃないかというふうに疑い始める。疑い始めるときりがなくなる」

「情報空間の信頼性そのものが失われていくことになる」

■戦後最短選挙で影響も・・・

また、選挙期間が短いことでネガティブな影響もあるといいます。

慶応義塾大学・水谷准教授

「選挙の期間が短いと、有権者が考える時間がどんどん短くなっていく。その中で生成AIで作った、刺激的なニセ動画とか流すことによって、有権者に反射的に判断をさせようという方向になっていく」

「冷静に考える機会をどんどん狭めていくという意味で、あまり良い影響ではない」

■私たちが注意すべきことはー

慶応義塾大学・水谷准教授

「生成AIを使って選挙の候補者情報を得たり、あるいは、政党の政策に関する情報を得たりする人が今後増えてくると思います」

「その中でも注意しなければいけないのは、生成AIというのは決して中立ではないということです。もう一つは、AIが出してきたものの中に、ハルシネーションと言われて、実際には政治家の人が発言していない内容を、発言したかのように出力してくる場合があったりします。」

「内容が捏造されたものが入ってたりがあるので、これにも注意が必要だと思います」

■投票前 生成AIどう向き合う？

ーー投票前、私たちは、どう情報と向き合い、フェイクの動画・画像などを見抜けばいいのでしょうか

慶応義塾大学・水谷准教授

「自分の目の前に流れてきている情報が、なぜ自分のスマホの画面に表示されてるのかという仕組みを理解する必要があります」

「怒りを掻き立てたり、あるいは驚かせたり、私達のアテンションを引きやすいものが拡散されやすいので、自分たちの画面上にどんどん流れてくるわけです」

「私達の中で冷静に熟考する時間を持つということが、選挙においてますます重要になると思います」