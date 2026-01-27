全日本卓球選手権の女子シングルスで初優勝を飾った張本美和選手が26日、自身のインスタグラムを更新。「3度目の正直」でつかんだ新女王について思いをつづりました。

前回大会は2年連続決勝に進んだ張本選手は、パリオリンピックシングルス銅メダルの早田ひな選手に、2年連続で0-4のスコアで敗戦。試合後には大粒の涙を流しました。

25日に行われた女子シングルスの決勝は3年連続同カード。第6ゲームには10-6でチャンピオンシップポイントを握りながらも追いつかれる展開となりますが、最終ゲームは気持ちを切り替え、悲願の初制覇。17歳の新女王は、コーチの父と熱いハグをして、歓喜の涙を流しました。

大会後、SNSを更新。“あの決勝の舞台からまた1年。2を1に変えることができ、皇后杯を戴くことができました”とあふれる思いを記します。

張本選手は、この大会ジュニアの部で4連覇を達成。4日間で合計12試合を戦い抜きました。

“小さい時からずっとずっと欲しかったこのタイトル。全日本チャンピオンになれて本当に嬉しいです。今年の全日本にかける思いは今までで1番強く、優勝して最高の景色を見たいと強く思っていました。3度目の正直を叶えることができたので、嬉しい気持ちです”

“ジュニアは4連覇。支えてくださったすべての方々に感謝しています。ありがとうございます！最後に、会場や配信で応援してくださった皆様の声が、優勝へと導いてくださいました。いつも本当にありがとうございます！これからも悔いなく全力で頑張り続けます。”

3度目の正直で勝ち取った全日本の頂点。感謝の思いと決意を記し、再び走り出します。

今後は1月29日から2月1日まで行われる全日本卓球選手権ダブルスの部に出場予定。女子ダブルスは長粼美柚選手と組み、混合ダブルスでは松島輝空選手とのペアで4冠を狙います。