ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼Î®¤À¤Ã¤¿¡©¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡¡·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ØÌÌÇò¾ë¤Î£±£¸¿Í¡Ù¡×¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó
¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ª¡¡ÍÂ¼º«¤Ç¤¹¡£µÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤Ç£²£µÆü¡¢»¥ËÚ¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤¬±¿µÙ¤·ËÌ³¤Æ»¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤¬°ì»þ¸ÉÎ©¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó£·£°£°£°¿Í¤¬¶õ¹ÁÆâ¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÍ½Â¬ÉÔÇ½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¼«Á³¤ÎÌÔ°Ò¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Àã¹ñ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂÎ¤ÏÈèÏ«º¤Øà¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢º£½µ¤Ï¥¢¥É¥ê¥ÖËþºÜ¡¢¤¢¤¨¤ÆÍ½ÄêÄ´ÏÂ¤òÃ¡¤²õ¤·¤¿¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±Ç²è¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡¡·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ØÌÌÇò¾ë¤Î£±£¸¿Í¡Ù¡×¡Êº£·î£±£¶Æü¸ø³«¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ºî¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¤Î·à¾ìÈÇ¤Ç¤¹¡£ÅÁÀâ¤Î±î¤Î»Õ¾¢¤ËÅá¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿·õ»Î¤È¡¢ÃÄ»Ò¤Î²·¶È¼Ô¤Î½÷À¤¬¼çÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÅ¸³«¤¬°ì¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½Ð±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÊª¸ì¤òËÂ¤®¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤¬Àè¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÌäÂê¤Ê¤¯¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«¡½¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼Â¸³±Ç²è¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£ÄÌ¾ï¤Î±Ç²è¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤âµÓËÜ¤äÇÛÌò¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÀßÄê¤¬¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂæËÜÄÌ¤ê¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬±Ç²è¤Î¾ï¼±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£ºî¤Ï¤½¤³¤¬Çò»æ¡£ÍµÈ´ÆÆÄ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ìÌÌ¤À¤±¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¡¢¸å¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¥é¥¤¥Ö¤ÎÂ¨¶½·à¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ï¥³¥±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç·×²èÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¸ÇÄê³µÇ°¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤òµ¿¤¦µÕÀâÅª¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÜºî¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬ºî¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¼êË¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±£¹£¶£°Ç¯Âå¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¥á¥½¥Ã¥É¥¢¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±éµ»Ë¡¤Ç¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÈÆ±¤¸¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¡¢´ÆÆÄ¤ÎÁà¤ê¿Í·Á¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ±éµ»¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤ä¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤Ê¤É¤¬¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±Ç²è¤Î¥×¥í¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÍµÈ´ÆÆÄ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¤³¤Î¥á¥½¥Ã¥É¥¢¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ÂæËÜ¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¿·¤·¤¤²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤ó¤À±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï±Ç²è¤Ê¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢±Ç²è¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼Â¸³Åª¤Ê¼êË¡¤Ï°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£