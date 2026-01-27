「コーデがワンパターン化しがち」→ 解決！【ZARA】40・50代が似合う♡「2WAYアウター」

毎日のコーデ、気が付くといつも同じ雰囲気に落ち着いてしまうという人も多いのでは。特に、アウターが固定化されると、なおさらワンパターン見えしがち。そんな悩みにちょうどいいのが、着方で表情が変わる「2WAYアウター」。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、40・50代に似合うリバーシブルのアウターをピックアップ。気負わず取り入れられて、コーデの幅が自然に広がる優れものをチェック！

リッチな質感 × ハイネックでワンランク上の着こなしに

【ZARA】「リバーシブルダブルフェイスジャケット」\13,590（税込）

なめらかなスエード調素材と、ふんわりとしたファー風素材のコントラストが引き立つジャケット。表情のある質感だから、シンプルなコーデに羽織るだけで立体感が出るのも魅力。デザインのポイントとなる高めのネックは、首まわりの防寒性アップに加え、モードな雰囲気も演出してくれます。

同じ色味でもファー風素材側を表にするとグッと華やかなムードにシフト。柔らかいエクリュトーンで、40・50代の落ち着いた着こなしにも取り入れやすそうです。