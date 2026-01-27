AIに「チーズ作り」などの無害な情報を学習させると化学兵器の作り方を学んでしまうことがAnthropicの研究で明らかに

AIに「チーズ作り」などの無害な情報を学習させると化学兵器の作り方を学んでしまうことがAnthropicの研究で明らかに