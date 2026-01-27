ÆÃÊÌ¤ÊÆÃÅµ¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Î¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯ ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª
¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ÇÆÃÄê¤ÎÆü¤ËÍè±à¤µ¤ì¤¿Êý¸þ¤±¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¼è¤êÃÖ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÁ°¤Ê¤É¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆâÍ÷²ñ¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ÎÀè¹Ô»î¿©ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×
²Á³Ê¡§¤ª¤È¤Ê¡¦¤³¤É¤â¶¦ÄÌ 35,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×Æü¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Í¸ú´ü¸Â¡§Í¸ú´ü´Ö ³«»ÏÆü¤è¤ê 1Ç¯´ÖÍ¸ú ¢¨´ü´ÖÆâ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹
¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î2¼ïÎà¤òÄÌÇ¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×
ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤ª²ñ·×»þ¤Ë3%¤Î³ä°úÆÃÅµ¡¢¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÆÃÅµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯ ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï¤ª²ñ·×»þ¤Î³ä°úÎ¨¤¬5%¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¤Þ¤¿¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ëÆÃÊÌ»£±Æ²ñ¤ä¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ÇÆÃÄê¤ÎÆü¤ËÍè±à¤µ¤ì¤¿Êý¸þ¤±¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¼è¤êÃÖ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÁ°¤Ê¤É¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆâÍ÷²ñ¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ÎÀè¹Ô»î¿©ÂÎ¸³¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤À¤±¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÈóÆü¾ï´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¼è¤êÃÖ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹
¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ÇÆÃÄê¤ÎÆü¤ËÍè±à¤µ¤ì¤¿Êý¸þ¤±¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È²ñ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼è¤êÃÖ¤²ÄÇ½¡£
¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÛÉÛÆü¤ËÍè±à¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍè±à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛÆü¤«¤é1¥õ·î¼è¤êÃÖ¤²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¨¼è¤êÃÖ¤´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤Î²ñ°÷¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý
¢¨²èÁü¤Ï2025Ç¯ÇÛÉÛ¤·¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍ÷²ñ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÂÎ¸³
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÁ°¤Ê¤É¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡¢µ¼Ô¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÆâÍ÷²ñ¤ËÆÃÊÌ¤´¾·ÂÔ¡£
¤¤¤ÁÁá¤¯¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿·»ÜÀß¤Ê¤É¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ê¢¨2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¥ë¥ß¥Ê¥¹¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼Àè¹ÔÂÎ¸³¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡Ë
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¿·¥á¥Ë¥å¡¼Àè¹Ô»î¿©ÂÎ¸³
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÁ°¤Ê¤É¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡¢µ¼Ô¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÆâÍ÷²ñ¤Ø¤Î»²²Ã»þ¤Ë¡¢¿·¥á¥Ë¥å¡¼»î¿©·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
Æþ²ñÆÃÅµ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È²ñ°÷¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡×
Æþ²ñµÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
2·î28Æü»þÅÀ¤Ç¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È²ñ°÷¡×¤ÎÊý¤ª¤è¤Ó¤½¤ì°Ê¹ß¤Ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µÇ°ÉÊ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï2·î28Æü°Ê¹ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÆÃÅµ¡§¥à¥¤¥Ã¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
¡¦ÄÌ¾ï¤Î¥Õ¥©¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Á¥§¥¤Ç¤Î»£±Æ¡£
¡¦¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢»öÁ°¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¡¦ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï»öÁ°¤Ë¹ðÃÎ¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È²ñ°÷¸þ¤±¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Âç¹¥É¾¤Î¡Ö¥à¥¤¥Ã¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤¬¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ2026Ç¯2·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥Á¥§¥»£±Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë1Ëç¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Á¥§¥¤Î2¼ïÎà¤Ç»Ä¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î»öÁ°¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â»öÁ°¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡¢2·î20Æü(¶â)¤È21Æü(ÅÚ)¤Ï¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥§¥¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹
¢¨2·î°Ê¹ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹
¢¨»£±Æ¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»þ¤Ë¡¢¥Á¥§¥¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã±ÂÎ»£±Æ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î¥Õ¥£¡¼¥«¡¢¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤Ê¤ÉÀè¹ÔÍ½Ìó¸¢
¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ëè²ó¹¥É¾¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÈÎÇä¤òÀè¹Ô¤Ç¼Â»Ü¡£
3·î16Æü¤Î³«¶ÈµÇ°Æü¤ä¡¢8·î9Æü¤Î¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÆü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ã¥È¥¥¥é ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¡õ¥é¥ó¥Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤Î¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢Àè¹Ô¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ëè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î¥Õ¥£¡¼¥«¡×¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤ò°ì¿·¡£
¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡¢Í¥²í¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
·ÑÂ³ ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÆÃÅµ
°û¿©¡¦ÊªÈÎ¤¬5¡óOFF¡Ê¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¥«¥Õ¥§¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë
¢¨¥ì¥Ã¥È¥¥¥é ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢°ìÉôÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¢¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹Æ±È¼¼Ô³ä°ú
¤ª¤È¤Ê3,700±ß(ÀÇ¹þ)¡¿¤³¤É¤â(4ºÐ°Ê¾å¹â¹»À¸°Ê²¼)900±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨ºÇÂç5Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½
¢¨¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤È¤ÎÆþ±à¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥¯¡¼¥Ý¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä°û¿©¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¢¨¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆÃÅµ¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
2026Ç¯2·î1Æü¤è¤ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
©Moomin Characters TM
