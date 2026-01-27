タレントでレースクイーンのもえ（31）が、「世の中のモテる男性には出会い尽くした」と圧倒的なモテへの自信を語った。

【映像】31歳レースクイーンの水着姿＆胸元あらわなドレス姿

恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加するメンバーのインタビュー映像が公開された。

「私のことを好いてくれてる人はどれだけいてもいいと思うので、特にフラないかも」。大胆なスリットと胸元があらわになったブルーのドレスに身を包み、優雅に微笑むもえ。自身のモテ具合について「私のことをいいなと思ってくれてる人が常に5人くらいはいる」と明かす。

その恋愛スタンスは独特で、「競馬のレースみたいに競走してもらって、一番を決めてもらえたら、その人ともっと仲良くします」と、男性たちを競わせるスタイルだそう。

シーズン1に参加したあさやは「高嶺の花ポジションで育ってきてるイメージ。うまいこと男の子を転がしてそう」と分析。同じく友人のひろきは、「全男性の一輪の薔薇」と表現し、「『ラブパワーキングダム』じゃなくて『もえパワーキングダム』にならないか心配」と、番組さえも支配しかねないと話した。

もえは「世の中のモテる男性には出会い尽くしてるんですよ。だから、もうパターンを知ってる」「クイーンになる自信はあります」と宣言。しかし、今回公開された本編のワンシーンでは、そんなもえが顔を覆い、号泣する姿が映し出されている。「モテNo.1」の称号をかけた戦いは、波乱の展開となりそうだ。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2025年2月に放送した、シーズン1となる『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』では、「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破する（※1）など大きな話題を呼んだ。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=yFlsF78SkKg

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ

（※1）『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』初回放送から2026年1月21日（水）までに、「ABEMA」や「ABEMA」公式SNSにて配信した、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』に関連する動画の累計再生数