俳優の村井國夫（81）と小野武彦（83）が、27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。共演NGのきっかけとなる“事件”について語った。

俳優座の養成所同期で63年の付き合いという2人。同番組では当時の思い出話を語ったが、その仲の良い様子に司会の黒柳徹子から「どうして共演NGなの？」と聞かれると、小野は「顔が合ったらもう絶対にダメ。僕は村井がダメだし、彼も僕はダメだと思う」と説明した。

これに村井は「それは原因がある」と告白。「マイ・フェア・レディというミュージカルをやってた、一緒に。2人で久しぶりに会って、ハグするところがある」と共演シーンを振り返った。

抱き合ったまま、顔を互い違いにあいさつするシーンで、「2人とも同じ方向を向いちゃったから、キスしたんですよ」と回想。小野は「キスした後、反射的に2人ともこうやって（手の甲で）拭いたんで、お客さんとバンドはもう吹いちゃって」爆笑が起きたという。

「オケなんかもう、音楽になんない、吹いちゃって。それ以来ですかね」と小野が話すと、村井は「それで座長に怒られたんです、大地真央さん」と打ち明けた。

そして2人は「おわびしましょ、ホントにすいませんでした」と頭を下げ、改めて“謝罪”した。黒柳は「若い時でしょ？でも」とフォローを試みたが、村井は「若い時じゃないですね。50ぐらい」と苦笑いしていた。