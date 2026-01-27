バーニーズマウンテンドッグの成長の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で375万6000回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「こんなに大きくなるのですね」「成長スピードがえげつい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：両手に収まるほど小さな『赤ちゃん犬』→6ヶ月まで成長した結果…子犬とは思えない『衝撃のデカさ』】

生後3週間の赤ちゃん犬

TikTokアカウント「versailles_farm」の投稿主さんが紹介したのは、バーニーズマウンテンドッグの『スワロ』ちゃんの成長記録です。スワロちゃんが来たのは、生後3週間ごろ。当時のスワロちゃんは、両手に収まるほどの小ささだったといいます。

しかし、生後2ヶ月になると…。体格がしっかりして、「赤ちゃん感」は随分薄れたそう。それでも簡単に抱っこできる大きさでしたが、2ヶ月半になると、抱っこが辛い大きさに…！！それからの成長は、目を見張るほど豪快なものでした。

衝撃のデカさにビックリ！！

生後3ヶ月を迎えたスワロちゃんは、バーニーズらしさがぐっとアップ。体重も増えて、抱っこすると飼い主さんの顔が見えなくなるほどです。そして4ヶ月になると、顔立ちも大人っぽくなってすっかり成犬の雰囲気。

生後6ヶ月になった現在は…。抱っこするとスワロちゃんの方が頭一個分飛び出すため、限界が来ているのだそう！！頭にしがみつかれて、思わず降ろしてしまうこともあるそうです。

とはいえ、月齢的にはまだまだパピーさん。これからもグングン成長して、いつかは抱っこできなくなる日が来てしまいそうですね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「大きくなってもバブみが強い」「大きければ大きいほど可愛い！！」「あっという間に大きくなりますよね」など沢山の反響がありました。

のびのび暮らすスワロちゃん

実は、スワロちゃんの家では、競走馬の生産牧場を営んでいるのだそう。スワロちゃんの他に、「ティアラ」ちゃんというシベリアンハスキーもいるそうです。

普段のスワロちゃんは、ティアラちゃんや同居猫たちと無邪気に走り回って遊んでいるとか。遊び盛りなスワロちゃんにとって、動物が大勢いる環境は最高に幸せなことでしょう。遊び疲れてスヤスヤ眠る寝顔も、まだまだパピーだと実感させられるほどあどけないのでした♡

TikTokアカウント「versailles_farm」には、ティアラちゃんとスワロちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。のびのびと暮らす動物たちの姿に癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「versailles_farm」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。