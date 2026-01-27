ソファの上で気持ち良さそうにうたた寝をしていたハスキー犬。その姿を見て、子猫がイタズラをしたところ…まさかの反応に「その耳は魅力的だもんね」「仲良しさん」といった声が寄せられることに。投稿は127万再生を超えて、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：寝ているハスキー犬にイタズラをする子猫→『怒るかな』と思ったら…5秒後の光景】

ソファで気持ち良くうたた寝をしていたはっちゃん

Instagramアカウント『犬と猫の親バカ日記』に投稿されたのは、ソファでうたた寝をしていたところ、子猫にイタズラをされるハスキー犬の光景。この日、ハスキー犬のはっちゃんは、ソファの上にごろんと寝転がって気持ち良さそうにうたた寝をしていたそう。その頭の下には、子猫の茶太郎くんの姿が。

はじめはのんびりと一緒に過ごしていたはっちゃんと茶太郎くんですが、はっちゃんの耳がピクピクと動くのを見た茶太郎くんは、目を輝かせていたといいます。子猫の茶太郎くんにとって、はっちゃんのふわふわの耳はとても魅力的な猫じゃらしに見えていたことでしょう。

ふわふわの耳に、思わず"ギュッ！"

はっちゃんのピクピクと動く耳を見て、遊びたい気持ちをくすぐられる茶太郎くん。そして、はっちゃんの耳が止まった瞬間…茶太郎くんははっちゃんの耳を前足で"ギュッ！"と掴んだのだそう！

その可愛らしい光景に、思わず笑顔になってしまいます。

見事はっちゃんの耳を捕まえた茶太郎くんは、はっちゃんの耳の感触が気に入ったのか、前足でちょんちょんと触ってみたり、顔を近づけて匂いを嗅いでみたり。はっちゃんの耳に興味津々だったといいます。

睡眠妨害されたはっちゃんですが…

一方、茶太郎くんに耳を掴まれてうたた寝を邪魔されてしまったはっちゃん。気持ち良く眠ろうとしていたところを起こされて怒っているか…と思いきや。はっちゃんは怒るどころか、茶太郎くんに耳を遊ばれて穏やかな表情を見せていたそう。

家族のことが大好きなはっちゃんは、茶太郎くんが楽しそうにしていて嬉しかったのかもしれません。耳を甘噛みされても、前足で触られても、穏やかな顔でされるがまま。そんなはっちゃんと茶太郎くんの光景に、なんだかこちらまで癒やされてしまいます。

茶太郎くんに耳を遊ばれるはっちゃんの姿には、「いたずらっ子だなぁ♡」「はっちゃんは優しいから、耳を齧られても怒らないね」「はっちゃん､布団の上で気持ちよさそう」と、投稿を見た人からたくさんの感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『犬と猫の親バカ日記』では、そんなはっちゃんと茶太郎くんの仲良しな姿や、家族たちの賑やかで癒やし溢れる光景が投稿されていますよ。

はっちゃん、茶太郎くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「犬と猫の親バカ日記」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。