ワンコがご飯を食べてくれないので、お皿の横におもちゃを置いてみたら…？ワンコの態度の変化が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万4000回再生を突破。「かわいい」「ライバル登場ｗ」といった声が寄せられています。

【動画：犬がご飯を食べてくれないので『動くおもちゃ』をお皿の横に置いた結果…まさかの光景】

ご飯を食べないワンコの態度が一変

TikTokアカウント「coa_510」には、マルチーズ×トイプードルのMIX犬「こあ」君の日常が投稿されています。基本的には食べることが好きだというこあ君ですが、全然ご飯を食べてくれない日があったそう。そこで飼い主さんが動く犬のおもちゃをご飯の横に置いてみたら…？

なんとこあ君は先ほどまで全然食べようとしなかったことが嘘のように、必死にご飯を食べ始めたとか！どうやらおもちゃにご飯を取られてしまうと思って、「早く食べなくちゃ」と焦っているようです。その態度の変わりようを見て、飼い主さんは「純粋すぎる！」と笑いと愛おしさが込み上げたそう。

おもちゃと競うことで食欲アップ！

こあ君がご飯を食べ始めてからも、おもちゃはお皿にお顔を突っ込みながら「キュンキュン」と鳴き続けます。まるで本当にご飯を食べているかのような姿を見て、「コイツ、めっちゃ食べるよ？僕のなのに…」と軽く引いてしまうこあ君。しかし「僕も負けていられない！」と気を取り直して、再びモリモリとご飯を食べ始めたとか。

ちなみにその後、試しにおもちゃを片付けてみたら、こあ君はご飯を食べるのをやめてしまったそう。こあ君の食欲アップのためには、競争相手が必要のようですね！

この投稿には「闘争心が大事なんですよね」「人が食べてると食べたくなるのよ～」「グッドアイデア」「ウチの偏食犬にも同じ事したら、おもちゃにブチギレてましたｗ」といったコメントが寄せられています。

大好物はみかん

こあ君はみかんが大好物で、みかんをあげると驚くほどの早さで食べてしまうそうです。もはや食べているというより飲み込んでいる感じなので、飼い主さんが「もっと味わいなよ」と呆れてしまうこともあるのだとか。

とはいえ、こあ君がお目目をキラキラさせながら夢中でみかんを食べている姿は、思わず頬が緩むほど可愛らしいです。これからも美味しい物をたくさん食べて、幸せな日々を過ごしてほしいですね。

こあ君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「coa_510」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「coa_510」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

