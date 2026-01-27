北斗晶、豆腐と米粉で作ったフォカッチャを披露「約10分にしては上出来」

タレントの北斗晶が26日に自身のアメブロを更新。夕食に作った手料理の数々を公開した。

この日、北斗は「時差投稿になりますが…昨日の夜に、久しぶりにパスタを作りました」と切り出し「お正月用にいただいた冷凍明太子が、冷凍庫で幅を利かせ過ぎててどうしようとなったら思いつくのは、明太子パスタのみでした」と、明太子パスタを作った理由を説明した。

続けて、「水煮したビーツ」に「我が家で育った収穫3度目の豆苗我が家で育った収穫3度目の豆苗も（やっぱり味は少し薄くなったけど）サラダにして一緒にいただきました〜」と加え彩り豊かな食卓の様子を紹介した。

さらに「インスタで見たお豆腐と米粉で作るフォカッチャ」にも挑戦したといい「材料を混ぜてから、出来上がりまで約10分にしては上出来」とはちみつと黒胡椒で仕上げたフォカッチャの写真を公開し、満足げにコメントした。

その他にも「安いからと買っちゃった挽肉がたっぷりあって、そろそろ食べないとヤバくなってきたのでピーマンの肉詰めを作ってね〜」と報告。「どう考えてもパスタに合ってないけど…（これが、途中の口直しに最高でした）」とお茶目に述べ、最後に「美味しくいただきました」とつづった。