◇NBA レイカーズ129ー118ブルズ（2026年1月26日 ユナイテッド・センター）

レイカーズの八村塁（27）が26日（日本時間27日）の敵地ブルズ戦に途中出場。高確率でシュートを決めるなど4本の3Pシュートを含む復帰後最多23得点の躍動。チームも快勝して2連勝を飾った。ブルズの河村勇輝（24）はGリーグに同行したため、日本人対決は実現しなかった。

「シーズンは長くてアップダウンが激しい。だから冷静さを保って、やるべきことをやるだけ。それが自分にとって普通のこと。今はチームも調子を戻りつつある」。

この日もベンチスタートで躍動した。前半から9得点を記録すると、後半も勢いが止まらなかった。第3Qに2連続となる3Pシュートを沈めるなど23得点2リバウンド1アシストの躍動。シュートは11本試投で9本成功。FG成功率は驚異の81.8％。3Pシュートも5本試投で4本成功。3P`成功率は80％と高確率をキープした。

「今はみんなが楽しんでプレーしている。ルカがシュートを決め、パスを出すとき、それがチームのエネルギーを高めて、ずっと楽しくさせてくれてる。JJやみんなに感謝したいです」と仲間たちに感謝した。

そしてドンチッチとレブロンについても「チームミーティングで、もっとチームメートを気にかける必要があると言われましたが、それを彼らはしっかり実行している。彼らはその指摘を前向きに受け止め、実際にそうしてきた。自分たちは勝っていて、みんながボールに触れ、全員が出場している。だから、このまま続けていくべきだと思う」と言及した。

昨年12月28日（同29日）の本拠地キングス戦後、チームに右ふくらはぎの張りを訴えた八村。そこから数試合欠場する中で、診断結果は右ふくらはぎの肉離れだった。今年1月13日（同14日）の本拠地ホークス戦から出場制限が付きながらも復帰した。

欠場していた時は「もっと攻守で絡めるように意識していた」と明かした。

そして復帰後はベンチスタートを受け入れている。「ベンチから出るときはもっと積極的にプレーしなければならない。もっと成長しなければならない。特にセカンドユニットでは、より多くボールに触れる機会がある。だから攻撃に積極的に関わる選手でなければならないと思うし、それがうまく機能していると思う」と手応えを感じていた。