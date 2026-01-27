俳優の香取慎吾（48）が、24日放送の読売テレビ「しんごの芽（芽は絵文字）」（土曜後11・30）に出演。最近になって知った「美しい」ものを打ち明けた。

24日分の放送未公開となった「動画」がTVerで配信。その中で「クリスマスが好き。最近特に好き」と語った香取は、これまでは忙しくて、楽しく過ごすことができなかったことが原因だと推測し、最近は「ゆとりがある感じになってきて」と行事を楽しめるようになってきたと話した。

さらに「去年、一昨年ぐらいに初めて。“桜ってキレイなんだな”」と感じたと告白。これには令和ロマン・高比良くるまも思わず「えっ？桜見れてなかったんですか？」と驚いた。

10台の頃から芸能活動が忙しかった香取ならではの話。香取は「桜知らなかった。車とかで見ても、ちょっと止まってみたり。（今までは）止まれなかったんだろうね」と自身の中で変化が出たと告白。

そのため最近は「止まって見たり、散歩して見たり。“桜ってこんなにキレイなんだ”」と感じていると語った。

「そういう感じで、クリスマスとか、お正月というのが最近好き」と行事が好きになったことを説明したが、くるまの“変な視線”を感じた香取は「悲しそうに俺を見るな！」と少し恥ずかしそうにツッコんでいた。