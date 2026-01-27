TBS NEWS DIG Powered by JNN

タレントの来栖あつこさんが自身のインスタグラムを更新。
４８歳の誕生日を迎え、夫との２ショット写真を公開しました。
 

来栖あつこさんは「48歳の誕生日。」「爆速の47歳が終わり、いよいよ40代折り返して　48歳になりました。」「早い。早過ぎる。」と綴ると写真をアップ。

投稿された画像では、来栖あつこさんが夫と一緒に、ディナーを楽しむ様子などが見て取れます。
 


続けて「最近のトピックスは…　やっと大殺界1年目が終わった。あと2年ありますけど。」と、記しました。

そして「今年も引き続き『ちょうどいい』ってテーマに生きたいと思います。」と、綴りました。
 



来栖あつこさんは「因みに、今朝、出かけの夫が『誕プレ』ってこのダックスTを
くれました。あ、あ、あ、あ。ありがとう」と、Ｔシャツの画像を添えて綴っています。
 


【　来栖あつこさん　プロフィール　※公式サイトより引用※　】

生年月日 : 1978.1.26
身長 : 158cm / B.80 W.55 H.83 S.22.5cm
出身地 : 茨城県/いばらき大使任期中
趣味 : 献血
特技 : 裁縫
資格 : 漢字検定２級・スキューバダイビング
好きな言葉 : 一期一会
好きな食べ物 : えび（天丼）
好きな映画 : 「ラブアクチュアリー」
血液型 : AB型
 

