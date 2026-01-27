タレントの来栖あつこさんが自身のインスタグラムを更新。

４８歳の誕生日を迎え、夫との２ショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 来栖あつこ 】 「48歳の誕生日」 夫と２ショットでお祝い 「今年も引き続き『ちょうどいい』ってテーマに生きたいと思います」





来栖あつこさんは「48歳の誕生日。」「爆速の47歳が終わり、いよいよ40代折り返して 48歳になりました。」「早い。早過ぎる。」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、来栖あつこさんが夫と一緒に、ディナーを楽しむ様子などが見て取れます。





続けて「最近のトピックスは… やっと大殺界1年目が終わった。あと2年ありますけど。」と、記しました。



そして「今年も引き続き『ちょうどいい』ってテーマに生きたいと思います。」と、綴りました。







来栖あつこさんは「因みに、今朝、出かけの夫が『誕プレ』ってこのダックスTを

くれました。あ、あ、あ、あ。ありがとう」と、Ｔシャツの画像を添えて綴っています。





【 来栖あつこさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日 : 1978.1.26

身長 : 158cm / B.80 W.55 H.83 S.22.5cm

出身地 : 茨城県/いばらき大使任期中

趣味 : 献血

特技 : 裁縫

資格 : 漢字検定２級・スキューバダイビング

好きな言葉 : 一期一会

好きな食べ物 : えび（天丼）

好きな映画 : 「ラブアクチュアリー」

血液型 : AB型



