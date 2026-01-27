「キンパとおにぎり」外国人観光客役で人気タレント登場「雰囲気変わってびっくり」「気が付かなかった」驚きの声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/01/27】俳優の赤楚衛二が主演を務めるテレビ東京系ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜よる11時6分〜／放送と同時にNetflix世界独占見放題配信）第3話が、1月27日に放送された。ゲスト出演した人気タレントに驚きの声が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、ピュア・ラブストーリー。小料理店でアルバイトを始めて3年になる主人公の長谷大河（赤楚）とアニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン（カン・ヘウォン）の偶然の出会いから物語が展開される。
恋人となった大河とリン。2人で探した家も無事に決まり、引っ越し作業に追われる。そんな中、大河のアルバイト先である小料理店・田の実には、店主の田口茂雄（吹越満）と常連客の染島乃愛（片岡凜）が2人ついて話していた。
すると、リュックを背負った外国人の観光客と思われる男性が来店。乃愛は「プリーズ…シット」と拙い英語で茂雄をフォロー。そして乃愛は次々と英語で要求を伝える男性客の話を聞き、カツ丼の注文を聞き出すことに成功し、茂雄に「今度英語のメニューとか作ろうか？」と提案していた。
同シーンで登場した外国人男性を演じたのは、米国出身のタレント・厚切りジェイソン。普段はメガネをかける姿が印象的だが、作中にはメガネを外した姿で出演。エンドロールや放送後の公式X（旧Twitter）での投稿を受け、ジェイソンだと気が付いた人も多く視聴者からは「厚切りジェイソンだったの！？」「雰囲気変わってびっくり」「気が付かなかった」と驚きの声が多数寄せられていた。（modelpress編集部）
