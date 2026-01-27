ロッテは２７日、球団公式チアパフォーマー「Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！（エムスプラッシュ）」に、２０２６年新メンバーとしてＡＹＡＮＥ、ＨＡＲＵＨＩ、ＫＯＨＡＲＵ、ＭＡＳＨＩＲＯ、ＭＩＫＯＴＯ、ＭＩＵ、ＮＡＨＯ、ＹＵＩの８人が加入したと発表した。今季は計２２人で活動する。

新メンバーオーディションは、昨秋に行われ、総応募数２２０人の中から、８人名が選出された。リーダーには在籍９年目のＹＵＫＡが５年連続で就任し、サブリーダーには同４年目のＹＵＫＩが２年連続で就任する。さらに、同２年目のＲＥＩが新たにサブリーダーに就任する。

新メンバーのお披露目は、３月にＺＯＺＯマリンスタジアムで開催されるオープン戦を予定している。

ＹＵＫＡは「２０２６シーズンもリーダーを務めさせていただきます、ＹＵＫＡです。今シーズンは新メンバー８名を迎え、２２名で活動していきます！一人ひとりが異なる魅力を持ちながら、パフォーマンスでは一気に表情が変わる新メンバーとともに、これまでとは一味違うＭ☆Ｓｐｌａｓｈ！！をお届けできるよう準備を進めています。みなさんにお会いできる日、そして一緒に応援できる日を、私たちも心から楽しみにしています！」とコメントした。