＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏すぎる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ

現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。そのドラマ公式インスタグラムにてキャストインタビュー企画「豊臣ブラザーズファイル」が公開に。

第一弾として、藤吉郎こと豊臣秀吉役を演じる池松壮亮さんのインタビューが配信されました。

同インタビューにて、豊臣秀吉役との向き合い方や役作りとともに、弟・秀長役を演じる仲野太賀さんへの思いを語った池松さん。

オファーを受けた際の心境については「昔からよく知っている仲野太賀くんが（大河ドラマの）主演になったことが泣きそうなくらいうれしくて。その数時間後に自分のオファーの連絡がきてかなり驚いた」と話していました。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

また、秀吉と自分との共通点については「自分の中に藤吉郎がなじんでいくのを感じる。なじむってことはやっぱり要素が合わさってきているのか、似ている部分があるのか…。そういうことなんだろうな、と」。

二人だけにしか得られない時間を刻んでいきたい

さらに仲野太賀さんについて「僕にも大好きな弟がいて。東京に出てきてすぐ太賀と出会って弟の姿を重ねてみてしまった」と話した池松さん。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

「太賀と一緒であれば、作品をもう一つ二つ三つおもしろくすることができるんじゃないか、と思ってこれまでもやってきた」

「太賀と兄弟役で共演することで、二人だけにしか得られない時間を刻んでいきたいし、純粋な時間をこの豊臣兄弟という作品に捧げていきたいなと思っている」

などと語り、撮影が終わる1年半後、心から噓なく楽しかったと言えるように日々頑張っていきたい、とインタビューを締めくくっていました。

ドラマの知られざる裏側が伝わってくる動画、ドラマファンはNHK公式の『豊臣兄弟！』公式アカウント（https://www.instagram.com/nhk_toyotomi/）にて是非チェックを。

＜第五回のあらすじ＞

小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中で御前試合を開くことを決定。

小一郎(仲野太賀)は、試合で藤吉郎(池松壮亮)のライバル・前田利家（大東駿介）の鼻を明かすべく、一計を案じる。

そんな２人に、信長は美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を申し付ける。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

だが鵜沼城主・大沢次郎左衛門(松尾諭)は、これまで誰の説得にも応じていないという。

果たして小一郎たちは、大沢の心を動かすことができるのか？

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。