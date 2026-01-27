【ひらがなクイズ】1分間ですっきり！ 空欄に共通して入る2文字を当ててみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、社会生活に欠かせない言葉と、カタカナで表記されることが多い便利な言葉を集めました。パッと頭に浮かんだ2文字を当てはめてみてください。
□□さつ
□□ろん
□□であ
しり□□
ヒント：ワイシャツにかけるものといえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あい」を入れると、次のようになります。
・あいさつ（挨拶）
・あいろん（アイロン）
・あいであ（アイデア）
・しりあい（知り合い）
コミュニケーションの基本である「挨拶」や、顔見知りを指す「知り合い」といった漢字の言葉だけでなく、生活家電の「アイロン」や、ひらめきを意味する「アイデア」など、カタカナ言葉も綺麗に当てはまりました。同じ「あい」という響きでも、使われる文脈によって全く違う表情を見せるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、社会生活に欠かせない言葉と、カタカナで表記されることが多い便利な言葉を集めました。パッと頭に浮かんだ2文字を当てはめてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□さつ
□□ろん
□□であ
しり□□
ヒント：ワイシャツにかけるものといえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：あい正解は「あい」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「あい」を入れると、次のようになります。
・あいさつ（挨拶）
・あいろん（アイロン）
・あいであ（アイデア）
・しりあい（知り合い）
コミュニケーションの基本である「挨拶」や、顔見知りを指す「知り合い」といった漢字の言葉だけでなく、生活家電の「アイロン」や、ひらめきを意味する「アイデア」など、カタカナ言葉も綺麗に当てはまりました。同じ「あい」という響きでも、使われる文脈によって全く違う表情を見せるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)