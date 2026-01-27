¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎÈ±¤Î²µ½÷¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¤«¤é24Ç¯¡Äà´Ý´ã¶À¤Ç¥Î¥ê¥Î¥êáÅçÃ«¤Ò¤È¤ß¤ËµÓ¸÷¡ÖÇ®¤¤³Ú¶Ê¤ÎÍ½´¶¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×
¡ÖÍº¶«¤Ó¾å¤²¤Æ¤Þ¤¹¡¡¥Ñ¥ï¡¼½Ð¤·ÀÚ¤ê·Ï¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÅçÃ«¤Ò¤È¤ß(45)¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Á¤¦¡¡Íº¶«¤Ó¾å¤²¤Æ¤Þ¤¹¡¡¥Ñ¥ï¡¼½Ð¤·ÀÚ¤ê·Ï¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¾Ð´é¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õ±ï¤Î´Ý´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢±¦¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤«¤Ë¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¤É¤ó¤Ê¶Ê¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¾Ð´é¤ÇÈè¤ì¤â¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤¹¡×¡ÖÇ®¤¤³Ú¶Ê¤ÎÍ½´¶¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅçÃ«¤Ï2002Ç¯¤Ë¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥º¤Î¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎÈ±¤Î²µ½÷¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¡£NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢CM¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£