²ò»¶¤«¤é5Ç¯¡ªµÜÇ÷ÇîÇ·à¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î¶á±Æá¤Ë¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¿§¡¹Éü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡¼¡×¤È¤ÎÀ¼
¡ÖµÜÇ÷¥Ý¡¼¥º¡×¤ò·è¤á¤Æ¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë¡×¤ÎÀîÅÄ¹¼ù(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµÜÇ÷¤µ¤ó¤È²Æì¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¡¡Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥ï¥ó¥Ê¥¤°ÊÍè¡¡²û¤«¤·¤¯¤Æ¡¢ºÇ¹â¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖµÜÇ÷¤Ç¤¹¡×¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËµÜÇ÷¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡½¡½¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀÎ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¿§¡¹Éü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖµÜÇ÷¤µ¤ó¸µµ¤¤½¤¦¡¡ÇÒ¸«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤ò¤³¤ó¤Ê¶á¤¯¤Ç¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂçÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ï¤Ã¤·¤ç¡Á¤¤¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡¼¡¼¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÅÄ¤ÈµÜÇ÷¤Ï25Æü¤Ë²Æì¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥ê¡¼¥°¡×¶ÌÂåÀªÄ¾(²Æì¸©½Ð¿È)¡¢¤Þ¡¼¤Á¤ã¤ó(²Æì¸©½Ð¿È)¤È¡Ö¶Ì¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀîÅÄ¤ÏX¤Ç¡¢µÜÇ÷¤È¤Ï¡ÖÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ø¾Ð¤¤¡Ù¤¬½ÐÍè¤ë¡ª¤Ç¤§¡¼¤¸´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡µÜÇ÷¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î·Ö¸¶Å°¤È1989Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤ò·ëÀ®¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¡¢ÈÖÁÈMC¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡£