「20以上のビッグクラブに行く可能性があった」塩貝健人のドイツ移籍の舞台裏。NEC側は契約解除条項を後悔せず「何倍もの収益をもたらした」

「20以上のビッグクラブに行く可能性があった」塩貝健人のドイツ移籍の舞台裏。NEC側は契約解除条項を後悔せず「何倍もの収益をもたらした」