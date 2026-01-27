「20以上のビッグクラブに行く可能性があった」塩貝健人のドイツ移籍の舞台裏。NEC側は契約解除条項を後悔せず「何倍もの収益をもたらした」
「NECは、2024年にクラブが塩貝健人の契約に含めた契約解除条項を後悔していない。それどころか、その取り決めがなければ、この日本人はおそらく決してナイメーヘンの選手になることはなかっただろう」
オランダメディア『Voetbal International』が伝える。20歳の日本人FWは先日、NECからブンデスリーガのヴォルフスブルクに移籍。記事は「ドイツ側は1000万ユーロ相当の契約解除条項を発動した」とし、NECで移籍関連を扱うカルロス・アールベルスのコメントを紹介する。
「我々は健人を本当に獲得したかったが、競争は熾烈だった。彼はNECよりも20以上のビッグクラブに行く可能性があった。我々は通常、契約解除条項には協力しないが、今回は他に方法がなかった。もしそれを盛り込まなければ、彼はどこか別の場所へ行っていただろう」
ヴォルフスブルクは以前、価格を抑えようと必死に試みた。NECは塩貝への複数のオファーを拒否したが、ドイツ側が契約解除条項を発動した時には、もう何もできなかったという。「我々は手足を縛られていた」と語るアールベルスは、１年半前に育成補償金のみで獲得できた塩貝について「今、彼はその何倍もの収益をもたらしている」とも。
「この取引にはボーナスや再販時のパーセンテージは含まれていない。我々はこの移籍を非常に誇りに思っているが、ただタイミングが問題だった」
新天地に赴いた塩貝は、加入５日目でさっそくドイツデビューを飾る。１月24日のマインツ戦で85分に途中出場し、力強いドリブルで相手３人を抜き去るプレーも。上々のスタートを切っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
