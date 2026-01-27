ロッテの益田直也投手（３６）が２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム出自主トレを公開。名球会入りの条件となる通算２５０Ｓまであと２として迎える１４年目のシーズンを前に「去年より全然、全然というか、かなり良いかなと思います」と順調な調整ぶりをアピールした。

昨季は入団以来最少の２２試合の登板にとどまり、１勝４敗５Ｓに終わった。シーズン後は「１０年ぶりくらい」という秋季キャンプに参加。オフも体を動かした。「去年の１１月、１２月って投げてきたんで、いつでもブルペンに入って投げられる」と状態の良さを明かした。

復活へ、妥協せずに鍛えてきた。初めて器具を使ったトレーニングを導入し、背面からハムストリングまで体の後ろ側の筋肉を強化。例年たしなむゴルフも「３０回は減ったかな…。最低でも２０回は減ってます。今年は球団のゴルフとか以外だと４回ですかね。ゴルフに行く時間をなくして、動いたり休んだりしてました」とゴルフ断ちしてシーズンに備える。

成果は身に染みて感じている。「投げる感覚としては、腕の振るスピードがちょっと速くなった気がします。リリースの時のブンッていう音が、あまり自分の感覚じゃないぐらい聞こえる」と手応えを口にする。

抑えの座奪還へ「最初からそこで投げることが決まっていると思ってやってきたことはない。毎年毎年、若い子に負けないように競争と思ってやってきた」。２月のオープン戦で実戦登板を果たし、アピールする思い。守護神復活、まずは通算２５０Ｓをクリア。そしてチームの為に投げ続ける。