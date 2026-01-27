【SC-GNW10S-BH】 2月下旬 発売予定 価格：35,200円（Panasonic Store Plus）

パナソニックは、ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S-BH」を2月下旬に発売する。価格はオープンで、Panasonic Store Plusでの販売価格は35,200円。

本製品は、ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」とカプコンのサバイバルホラーゲーム「バイオハザード レクイエム」のコラボレーションモデル。起動音には同作のモチーフメロディーを採用し、ゲームプレイへの緊張感を高めているほか、音の低域を強調しつつ空間の広がりを重視した新たなサウンドモード「ホラーモード」を搭載している。

スピーカー本体と送信機には「バイオハザード レクイエム」のロゴをあしらい、本体色はキーカラーの「ブラッディレッド」を採用。アプリデザインやパッケージにも同作のビジュアルや荒廃したラクーンシティの様子を取り入れ、細部までゲームの世界観を再現している。

「SC-GNW10S-BH」は、パナソニック公式通販サイト「Panasonic Store Plus」にて取扱予定。2027年2月末まで販売予定だが、予定数を上回った場合は販売終了となる。

(C)CAPCOM

